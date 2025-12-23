Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren Sakarya BB PRO Team, 2026 sezonu öncesinde teknik ekip ve sporcu kadrosunu kamuoyuyla paylaştı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren Sakarya BB PRO Team, 2026 sezonu öncesinde sporcu ve teknik kadrosunu kamuoyuyla paylaştı. Yerli ve milli bisiklet markası Salcano ile imzalanan sponsorluk sözleşmesiyle güçlenen takım, yeni sezonda ulusal ve uluslararası arenada Sakarya'yı temsil edecek.

GÜÇLÜ KADRO, BÜYÜK HEDEFLER

2026 sezonunda UCI Dünya Kupası etaplarında yer alacak olan Sakarya BB PRO Team, kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi. Milli sporcular Zeki Kaygısız, Furkan Akçam ve Enis Asaf Şanlı yeni sezonda ana kadroda yer alırken, altyapıdan A Takım'a yükselen genç sporcu İrem Duman da Sakarya'yı temsil edecek isimler arasında bulunuyor. Uluslararası düzeyde de kadrosunu güçlendiren ekip, Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Şampiyonu Mariia Sukhopalova'yı renklerine bağladı.

TEKNİK EKİPTE YENİ YAPILANMA

Bisiklet Takımı, teknik kadroda da yeni bir yapılanmaya gitti. Baş antrenörlük görevine daha önce kulüp sporcusu olarak da görev yapan, Azerbaycan vatandaşı olimpik sporcu Elçin Asadov getirildi. Teknik antrenörlük görevini ise Türkiye'nin dağ bisikletindeki tek olimpik sporcusu olan ve ulusal ile uluslararası alanda çok sayıda başarıya imza atan Bilal Akgül üstlenecek.

SALCANO İLE SPONSORLUK SÖZLEŞMESİ

Takımın 2026 sezonu hazırlıkları kapsamında, Enes Zengin ile Bayram Akgül arasında sponsorluk sözleşmesi imzalandı. Sözleşme kapsamında Salcano, 2026 yılı boyunca Sakarya BB PRO Team'in ayni sponsorluğunu üstlenecek.

HEDEF GENÇLERİN GELİŞİMİ

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Orhan Bayraktar, yapılan çalışmaların yalnızca sportif başarıyı değil, gençlerin gelişimini de hedeflediğini vurgulayarak, 'Bisiklet takımımızla hem altyapıdan yetişen genç sporcularımıza fırsatlar sunuyor hem de ulusal ve uluslararası arenada şehrimizi en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyoruz. 2026 sezonu öncesinde oluşturulan bu güçlü sporcu ve teknik kadro, Sakarya'nın sporda marka şehir olma hedefinin önemli bir göstergesidir. Yerli ve milli markamız Salcano ile yapılan sponsorluk iş birliği de bu vizyonu daha da ileriye taşıyacaktır' dedi.

'BAŞARILARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ'

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, 'Yeni sezonda gerek sporcu gerekse teknik kadromuzla güçlü bir ekip oluşturduk. Salcano ile gerçekleştirdiğimiz sponsorluk sözleşmesiyle takımımız daha da güçlenerek ulusal ve uluslararası arenada başarılarına devam edecektir. Sponsorluk anlaşmasının hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

Salcano Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Akgül ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı'na yeni sezonda başarılar dileyerek, sponsorluk anlaşmasının hayırlı olmasını temenni etti.