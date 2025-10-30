Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında Sakarya Anadolu Lisesi öğrencilerini SAMEK atölyeleriyle buluşturdu. Gençler, sanat ve üretimin bir araya geldiği etkinliklerde Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 102. yılını Sakarya Anadolu Lisesi'nde SAMEK eğitmenleriyle muhteşem bir etkinlikle kutladı. Öğrenciler Atatürk portresi ve imzalı bez çantalar tasarlayıp ay-yıldızlı kitap ayraçları hazırladı. SAMEK mutfağından ikram edilen ay yıldızlı kurabiyelerle ise kutlama renklendi.

ATATÜRK PORTRELERİ VE BAYRAKLI TASARIMLAR

Etkinlikte öğrenciler, büyük bir özenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini ve imzasını bez çantalara işledi. Kırmızı-beyaz renklerle hazırlanan Türk bayraklı kitap ayraçları, öğrencilerin ellerinde şekillenen anlamlı hediyelere dönüştü.

SAMEK MUTFAĞINDAN BAYRAMA TATLI DOKUNUŞ

Kutlamaların sonunda, SAMEK mutfağında hazırlanan ay yıldızlı kurabiyeler öğrencilere ikram edildi. Gençler, bu özel lezzetlerle bayramın coşkusunu ve Cumhuriyet sevincini paylaştı.

'29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN'

9. sınıf öğrencisi Duru İnci, etkinlikte duygularını şu sözlerle dile getirdi, 'Bugün burada çok güzel bir çalışma yaptık. Ay yıldızlı ve Atatürk baskılı bez çantalar hazırladık. Bizlere bu imkânı sağlayan Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.'