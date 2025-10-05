Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek için yeni güzergâhları şehirle buluştururken, mevcut grup yollarını yeni yüzüne kavuşturuyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehri uçtan uca kapsayacak şekilde başlattığı güçlü asfalt hamleleri kapsamında Akyazı'nın kırsalında hummalı bir çalışma ortaya koyuyor. YOLBAK ekiplerinin ilçenin kırsalına giden güzergahlarda ortaya koyduğu çalışma vatandaşı da memnun etti. Yenimahalle, Yörükyeri, Çakıroğlu Mahallesi'nde 4 kilometrelik güzergâh yepyeni bir yüze kavuştu.

Geçtiğimiz haftalarda Akyazı kırsalı için önemli geçiş noktaları olan Altındere Gündoğan, Harunusta ve Hasanbey mahallerindeki 10 kilometrelik güzergâhı Büyükşehir, yeni yüzüne kavuşturmuştu.

Ekiplerin yeni durağı ise Merkez Yenimahalle, Yörükyeri ve Çakıroğlu mahalleri oldu. 4 bin 200 metrelik güzergâhta çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir, son rötuşları yapıyor.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, bekledikleri yatırımla ulaşımda büyük bir adım atıldığını ifade etti.