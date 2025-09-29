Türkiye’de kültürün, sanatın, eğlencenin merkezi olan Kültür Yolu Festivali takvimine Sakarya’da eklendi. Tarihi, doğası, kültürel değerleriyle farklı kültürlerin kardeşçe yaşadığı şehirde, 2026 yılında Kültür Yolu Festivali gerçekleştirilecek.SAKARYA (İGFA) - Türkiye’nin en kapsamlı kültür-sanat etkinliği olan Türkiye Kültür Yolu Festivaliile ilgili Sakarya için çok önemli bir gelişme yaşandı.

Festivalin 2026 yılı takvimine kültürüyle, doğasıyla, tarihi değerleriyle ve farklı kültürlerin bir arada huzur içinde yaşadığı kardeşlik coğrafyası Sakarya da dahil edildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festival takviminde yer alan şehir sayısını 20’den 26’ya çıkarıldığını ve Sakarya’nın da bu şehirler arasında yer aldığını açıkladı. Buna göre Aydın, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu ve Sakarya da takvime dahil oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, emeği geçen herkese teşekkür ederek bu gelişmenin önemine vurgu yaptı.

“ETKİNLİĞE UNUTULMAZ İZLER BIRAKACAK”

Alemdar, “Sabırsızlıkla beklediğimiz Kültür Yolu Festivali Sakarya’da. Eşsiz doğası, tarihi mirası, kültürel çeşitliliği ile Sakarya’mız 2026 Kültür Yolu Festivali’ne dahil edildi. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a şehrimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Doğasıyla, tarihiyle, farklı kültürlerin zenginlik kattığı Sakarya’mız, inanıyorum etkinliğe unutulmaz izler bırakacak şehirlerden biri olacak. Yeşilin, toprağın, doğanınşehri Sakarya’mıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

8 aya yayılan festival takviminin bir bölümü Sakarya’da gerçekleştirilecek ve şehir, tarihi köprüleri, zengin doğal güzellikleri ve kültürel çeşitliliğiyle organizasyonda iz bırakması bekleniyor.