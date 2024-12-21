TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Milli Piyango biletleriyle ilgili uyarılarda bulundu.Milli Piyango Yılbaşı bileti alırken Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatının önemine dikkat çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “2025'e sayılı günler kala, her yıl olduğu gibi Milli Piyango Yılbaşı biletlerine büyük ilgi gösteriliyor. Bu yıl, 600 milyon lira tutarındaki büyük ikramiye, vatandaşları bilet almaya teşvik ediyor. Ancak, acaba bana çıkar mı diye düşünen çok sayıda vatandaşımız olsa da, hayallerin gerçekleşmesi için bilet alırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Yılbaşı biletinizi alırken, yalnızca Milli Piyango bayilerine kayıtlı, yaka kartı ve oda belgesi bulunan, güvenilir satış noktalarını tercih etmeniz büyük önem taşıyor. Ayrıca, biletin orijinalliğini doğrulayan damga ve kaşelere de mutlaka göz atmalısınız. Enflasyonist ortamda ve belki de borçlarınızı ödeme umuduyla bu biletleri alırken, söylediklerime dikkat etmeniz çok önemli” dedi.

-“BİLETLERİN ORJİNALLİĞİNİ GÖSTEREN DETAYLARA DİKKAT”

Milli Piyango Yılbaşı bileti alacak vatandaşlara uyarıda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “600 milyon TL’lik büyük ikramiye biletleri bu yıl çeyrek 150 TL, yarım 300 TL ve tam 600 TL’den satılmakta. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da yılbaşı biletlerine olan yüksek talep, sahtekârların iştahını kabartabilir. Büyük ikramiyenin hayalini kuran vatandaşlarımızın, hayallerinin suya düşmemesi için bilet alırken çok dikkatli olmalı. Milli Piyango biletlerinin orijinalliğini doğrulamak için dikkat edilmesi gereken bazı önemli detaylar bulunmaktadır. Özellikle biletin alt kısmında yer alan güvenlik kodu, parmakla gezdirildiğinde kabartmalı bir formda olmalı. Ayrıca, kağıt dokusu içinde Milli Piyango İdaresi logolu filigran bulunmalı ve mühür detayına dikkat edilmeli. Bu unsurlar, biletin doğruluğunu teyit etmede yardımcı olur. Bu nedenle, biletlerinizi güvenilir hizmet sunan, yakasında Milli Piyango İdaresi Bayilik Ruhsatı taşıyan esnaflardan almanız en doğru seçenek olacak. Oda kaydı olmayan ve ruhsatsız yerlerden kesinlikle yılbaşı bileti alınmamalı.” ifadelerini kullandı.