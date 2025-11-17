Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne İl Kültür Müdürü Kemal Soytürk ile birlikte inşaatı devam eden İl Halk Kütüphanesi'nde ziyaretlerde bulundu.

Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - Edirne Valisi Yunus Sezer, yapımı süren İl Halk Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Sezer, ziyarette yaptığı açıklamada 'Ülkemizdeki ilk örneklerinden biri olacak İl Halk Kütüphanemizin yapımını yılsonuna kadar tamamlayarak hizmete açmayı hedefliyoruz.' dedi.

Modern bir yapıya sahip olacak kütüphanede; 1150 kişinin aynı anda faydalanabileceği okuma alanları, 200 binden fazla kitabın yer aldığı geniş koleksiyon, kent kitaplığı ve el yazması eserler bulunacak. Ayrıca 0-3, 4-6 ve 7-14 yaş gruplarına yönelik çocuk kütüphaneleri, engelli bireylerin kullanımına uygun alanlar, 7/24 açık çalışma salonları, kafeterya, cep sinemaları, konferans salonları ve atölyeler yer alacak.

Sezer, 'Bu kıymetli eseri ilimize kazandırmamızda desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz.' dedi.