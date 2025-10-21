Eleman temininde güçlük yaşanan yerlerde sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla, 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri için 2026 yılına yönelik kontenjanlar belirlendi.

ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin 'etkili ve verimli' bir biçimde yürütülebilmesi amacıyla, sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri 2026 yılında uygulanmak üzere tespit edildi.

Karar kapsamında toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli kadrosu ayrıldı.

Söz konusu kadroların içinde uzman tabiplerden, tabiplere ve diğer sağlık çalışanlarına kadar geniş bir yelpaze yer alırken özellikle yataklı tedavi kurumları başta olmak üzere -acil sağlık hizmetlerinde, ilçe sağlık müdürlüklerinde, toplum sağlığı merkezlerinde ve sağlık evlerinde- farklı unvanlarda kontenjan açıldı.

Unvan bazında dağılımda; 3 bin 652 tabip, 22 bin 983 uzman tabip bulunurken, ayrıca çok daha küçük sayılarla sağlık memuru, ebe, hemşire, diyetisyen ve sağlık teknikeri gibi pozisyonlar için de kontenjan belirlendi.