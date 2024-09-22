Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği (TYAYSD) ile Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği’nin (SİAYSD) ilk kez ortak olarak düzenlediği 2024 Sonbahar İdmanda Elit 2 Yaşlı Safkan İngiliz Tay Satışı Etkinliği’nde 3 safkan İngiliz tayı yeni sahiplerine kavuştu.İSTANBUL (İGFA) - Yarış camiasının heyecanla beklediği 2024 Sonbahar İdmanda Elit 2 Yaşlı Safkan İngiliz Tay Satışı Etkinliği; at yarışları oyunlarında Türkiye’nin ilk yasal sanal bayisi olan Hipodrom.com ana sponsorluğunda Veliefendi Padok Alanı’nda gerçekleşti.

Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği'nin (TYAYSD) ve Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği (SİAYSD) iş birliği ile düzenlenen etkinlikte, açık artırmaya katılan 30 safkan İngiliz tayından 3 tanesi yeni sahibine kavuştu.

Türkiye’deki çiftliklerde yetişecek olan taylar gelecekte Türk at yarışı sporunda yerlerini alacak.