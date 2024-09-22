Konya'da Karatay Belediyesi’nin kurum çalışanları arasındaki dostluğu daha da pekiştirmek ve personelin motivasyonu artırmak amacıyla düzenlediği “Karatay Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası” başladı.KONYA (İGFA) - Karatay Belediyesi’nde geleneksel hale gelen Birimler Arası Futbol Turnuvası, bu yıl da coşkulu bir başlangıç yaptı.

Turnuva, belediye çalışanları arasındaki dayanışmayı ve dostluk bağlarını güçlendirmenin yanı sıra futbolun birleştirici gücüyle çalışanları bir araya getirmeyi hedefliyor.

Futbolun hem fiziksel hem de mental sağlığa olan olumlu etkilerini vurgulayan organizasyon, katılımcılara yoğun iş temposundan bir nebze olsun uzaklaşma fırsatı sunuyor. Turnuva, rekabetin ötesinde, çalışanlar arasında daha yakın ilişkiler kurmayı ve takım ruhunu geliştirmeyi de amaçlıyor.

Karşehir Halı Sahası’nda başlayan mücadeleler kapsamındaki turnuvada belediye bünyesindeki birimlerin personelinden oluşan 14 takım mücadele ediyor. Yedeklerle birlikte 196 personelin yer aldığı turnuva, 13 Kasım’a kadar devam edecek.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, artık geleneksel hale gelen Karatay Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası’nın birimler arasında dayanışmayı arttırdığına dikkat çekti.

Sporun insanları bir araya getiren ve motive eden evrensel bir dil olduğuna dikkat çeken Başkan Hasan Kılca; “Birimler Arası Futbol Turnuvamızı geleneksel hale getirdik. Oldukça çekişmeli ve keyif dolu anların yaşandığı turnuvaya katılan tüm takımlarımıza ve mesai arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Müsabakaların tatlı rekabet ve dostluk içinde geçmesi bizleri mutlu ediyor. Bu turnuva, sadece spor yapmakla kalmayıp, aynı zamanda birimlerimiz arasında dayanışmayı artırıyor ve hepimize büyük bir moral kaynağı oluyor. Turnuvamızda mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” dedi.