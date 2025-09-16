Bu yıl 26'ncısı düzenlenen Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde “Büyük Plan” oyunu bir ödüle daha kavuştu; Çiğdem Yıldız yılın en başarılı kadın oyuncusu seçildi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin en uzun soluklu ve yalnızca oyunculara odaklanan ödül organizasyonu olan Sadri Alışık Ödülleri, bu yıl usta sanatçının 100. yaşını da kutladı. Gecede, Tiyatro Proje No2’nin dikkat çeken yapımı “Büyük Plan” bir ödüle daha kavuştu.

ÇİĞDEM YILDIZ’A KOMEDİ DALINDA EN BAŞARILI KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ

“Büyük Plan” oyunundaki performansıyla Çiğdem Yıldız, “Komedi, Kara Komedi, Müzikli Oyun ya da Müzikal Dalında Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu” ödülüne layık görüldü. Ödülü, geçtiğimiz yıl aynı kategoride ödül alan Merve Polat takdim etti. Yıldız, sahnede yaptığı konuşmada jüriye, ailesine ve eşi Levent Yıldız’a teşekkür ederek Sadri Alışık selamı verdi.

R. Onur Duru’nun yazdığı ve Can Ali Çalışandemir’in yönettiği “Büyük Plan”, yozlaşmış medya ve çürümüş adalet sistemi arasında sıkışan bir avukat ve gazeteci çiftin kaçış hikâyesini kara mizah diliyle sahneye taşıyor. Oyun, daha önce de İsmet Küntay, Ekin Yazın Dostları ve Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri’nden çeşitli ödüller kazanmıştı.

PROJE NO2: YENİLİKÇİ VE ELEŞTİREL TİYATRO

2019 yılında kurulan Proje No2, eleştirel ve yenilikçi yapımlarıyla tanınıyor. Topluluk, bugüne kadar Savaş Dinçel, Üstün Akmen, TEB ve Direklerarası Seyirci Ödülleri gibi prestijli organizasyonlardan ödüller aldı.