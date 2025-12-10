Bursa Gemlik Belediyesi Kadın ve Çocuk Dayanışma Merkezi'nde, 10 Aralık İnsan Hakları Günü kapsamında 'Çocuk Hakları Semineri' düzenledi.

BURSA (İGFA) - Programda çocuklar, kendileri için özel olarak hazırlanan avukat cüppesini giyerek hem keyifli anlar yaşadı hem de geleceğe dair hayallerini paylaştı.



Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, çocukların kendi haklarını tanımasının hem bireysel gelişimleri hem de toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Başkan Deviren açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 'Çocuklarımızın haklarını öğrenmesi, kendilerini ifade edebilmesi ve özgüven sahibi bireyler olarak yetişmesi bizim için büyük bir sorumluluk. Bugün burada verilen eğitim, yalnızca bir bilgilendirme faaliyeti değil; geleceğin bilinçli, adalet duygusu gelişmiş nesillerinin yetişmesine yönelik bir etkinlikteyiz. Biz, Gemlik'te her çocuğun eşit, özgür ve güvenli bir ortamda büyümesini hedefliyoruz. Bu anlayışla hem eğitim faaliyetlerimizi hem de sosyal destek çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.'