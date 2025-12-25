Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturmasında ikinci gözaltı sonrası imza ve yurt dışı yasağı tedbiriyle tahliye oldu.

İSTANBUL (İGFA) -İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Steven Sadettin Saran, savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatırlanacağı gibi Saran, 'uyuşturucu madde temin etme', 'uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma' ve 'uyuşturucu kullanma' suçlamalarıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24 Aralık akşamı yeniden gözaltına alınmıştı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Saran, Çağlayan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılık, Saran hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve haftada iki gün (pazartesi ve perşembe) imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Hakimlik, savcılığın talebini kabul ederek Saran'ı bu tedbirlerle serbest bıraktı.

Öte yandan Adliye önünde Fenerbahçe Kulübü'nden çok sayıda yönetici ile taraftar, Saran'a destek için hazır bulundu. Fenerbahçeli yöneticiler, adliye çıkışında 'Devam eden hukuki süreç. Detay vermek istemiyoruz. Sezon sonu şampiyon olacağız' açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe Kulübü, sürecin başından itibaren hukuki destek sağladığını belirterek, 'Yüce Türk yargısına güveniyoruz' mesajı vermişti.