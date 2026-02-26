Sanayi koridorundan ulaşım projelerine, ikinci şehir hastanesinden çevre yollarına kadar birçok başlıkta açıklamalarda bulunan AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat'ın kalkınmasındaki en büyük yapısal sorunun kamu arazisi yetersizliği olduğunu vurguladı.

Yakup ORAKÇI / TOKAT (İGFA) - AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat'ın sanayi hamlesinde kritik öneme sahip Sanayi Koridoru projesinin ikinci fazı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde yoğun temasların sürdüğünü açıkladı.

Türkiye genelinde ilk etapta ilan edilen 59 bin hektarlık alanın ardından Tokat'ın da bu ekosisteme dahil edilmesi için teknik çalışmaların derinleştirildiğini belirten Arslan, şehrin coğrafi yapısına dikkat çekti.

Tokat yüzölçümünün yüzde 48'inin orman, yüzde 47'sinin ise tarım arazilerinden oluştuğunu hatırlatan Arslan, özellikle 'büyük ova' statüsündeki koruma alanlarının sanayi alanı üretimini zorlaştırdığını ifade etti. Bakanlığın yüksek kamulaştırma maliyetleri yerine hazine arazilerini öncelediğini belirten Arslan, demiryolu entegrasyonu, su kaynaklarına yakınlık ve lojistik bağlantıların temel kriterler olduğunu söyledi.

Yeşilyurt ve Sulusaray bölgelerinin arazi yapısı açısından uygun göründüğünü ancak insan kaynağı ve nüfus dengesi planlamasının önem taşıdığını kaydeden Arslan, Artova'da kamuya ait geniş arazi bulunduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, yapılan incelemelerde bu alanın yalnızca 138 dönüm olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

ULAŞIMDA KRİTİK EŞİK AŞILDI

Tokat'ın uzun yıllardır beklediği Çamlıbel Tüneli projesinde ihale sürecinin tamamlandığını belirten Arslan, yapım çalışmalarının kısa süre içinde başlayacağını duyurdu. Niksar yolu projesinde bütçe artışına gidildiğini ve tünel kazılarında yüzde 80 fiziksel gerçekleşme seviyesine ulaşıldığını ifade eden Arslan, kamulaştırma ve tescilli yapı prosedürlerinden kaynaklanan gecikmelerin yüklenici firmalarla koordinasyon içinde aşılacağını söyledi.

Kuzey Çevre Yolu projesinin, Karadeniz hattından gelen araç trafiğini şehir merkezine sokmadan Ankara ve Amasya yönüne bağlayacak şekilde planlandığını belirten Arslan, Turhal Güney Çevre Yolu'nda da bağlantı çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

SAĞLIK VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HAMLESİ

Sağlık yatırımları kapsamında 750 yataklı ikinci şehir hastanesinin yapım sürecinin devam ettiğini belirten Arslan, kamu arazisi yetersizliği nedeniyle hastanenin üniversite kampüsü içerisinde planlandığını ifade etti. Yeni stadyum projesinin de mevcut alanında modern bir mimariyle yeniden inşa edileceğini kaydeden Arslan, TOKİ konut projelerinde tahsis edilen bölgelerde çalışmaların sürdüğünü, merkezde ise yeni rezerv alan üretimi için titiz bir planlama yürütüldüğünü söyledi.

Artan yağışlara bağlı taşkın riskine karşı özellikle Kazova bölgesinde dere ıslahı ve kurutma kanalları çalışmalarının aktif olarak takip edildiğini belirten Arslan, baraj göletleri ve ağaçlandırma projelerinin hem tarımsal verimlilik hem de afet risklerinin azaltılması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat'ın önümüzdeki on yıllarını şekillendirecek yatırımların planlı ve sürdürülebilir bir anlayışla yürütüldüğünü belirterek, şehrin kalkınma sürecinde yapısal engellere rağmen kritik eşiklerin aşıldığını ifade etti.