Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal 1 Renovasyon Projesi'nin ilk fazının 29 Aralık Pazartesi günü hizmete açılacağını duyurdu. Proje, yolcu konforunu artıracak ve havalimanının kapasitesini güçlendirecek.

İSTANBUL (İGFA) - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Terminal 1 Renovasyon Projesi'nin ilk fazı yarın hizmete girecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, artan yolcu talebine yanıt olarak yürütülen projeyle havalimanının kapasitesinin artırılacağını ve yolcu konforunun güçlendirileceğini belirtti. Proje kapsamında Terminal 2, Terminal 1'e yaklaşık 240 metre uzunluğunda bir bağlantı köprüsüyle entegre edildi. Otopark kapasitesi artırılırken, metro çıkışına entegre şehirler arası otobüs transfer alanı sayesinde terminal geçişleri hızlandı ve daha konforlu hâle getirildi.

İlk fazda hizmete alınacak 2 bin 560 metrekarelik Uzak Uçak Bekleme Salonu ise oturum alanları, duty free mağazaları, yeme-içme noktaları, çocuk oyun alanları ve sosyal donatılarla yolculara kaliteli bir seyahat deneyimi sunacak. Faz 2 ve Faz 3 çalışmalarının tamamlanmasıyla Terminal 1, havalimanına yıllık 5,5 milyon ilave yolcu kapasitesi kazandıracak.

Bakan Uraloğlu, Sabiha Gökçen'in büyüyen Türkiye'nin havacılık ihtiyaçlarına bugünden hazırlandığını vurguladı.