Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri’de teşkilatıyla bir araya gelerek Türkiye’nin gündemini değerlendirdi. Ekonomik sorunlara Milli Görüş çözümleri öneren Arıkan, ahlak, üretim ve onurlu dış politika hedeflerini vurguladı.Habibullah EFENDİGİL / KAYSERİ (İGFA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, memleketi Kayseri’de partililerle buluştu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda, İl Başkanı Erdal Altun’un teşkilat çalışmaları sunumunu dinleyen Arıkan, ekonomik sorunlar ve Gazze’deki zulme karşı Özgürlük Filosu gibi konuları ele aldı.

Mahmut Arıkan, Türkiye’nin güçlenmesi için üç temel hedefi öne çıkararak, ahlak ve maneviyatla toplumun ruh köklerini güçlendirmek, üretime dayalı adil bir ekonomik düzen kurmak ve şahsiyetli dış politikayla Türkiye’yi itibarlı bir ülke yapmanın öncelikli hedefleri olduğunu söyledi.

"Adaletin sağlandığı, emeğin değer bulduğu, mazlumların yanında duran bir Türkiye için kararlılıkla çalışacağız” diyen Arıkan, Milli Görüş ilkelerine de vurgu yaptı.