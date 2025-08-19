AK Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan Akgül, ilçede görev yapan yerel gazetecilerle bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu. Gündeme dair dikkat çeken konular arasında Şile Yağlı Güreşleri, belediyenin arsa satışları ve personel çıkarma iddiaları yer aldı.Nurcan KIRCALİ / İSTANBUL (İGFA) - AK Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan Akgül, 15 Ağustos’ta Bıçkıdere Mahallesi’nde düzenlenen Şile Yağlı Güreşleri’ne katılan hemşehrilere ve misafirlere teşekkür ederek, “2 yıl aradan sonra ata sporumuza sahip çıkan bir ilçe olduğumuz için gururluyum" dedi. Akgül, Türkiye Güreşler Federasyonu Başkanı’nın etkinlikte 2026’da İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda yağlı güreş müsabakalarının düzenleneceğini müjdelediğini de duyurdu.

ARSA SATIŞLARI TARTIŞMASI

Bu arada Başkan Akgül, Şile Belediyesi’nin arsa satış ihalelerine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

“Belediye, bütçe ve personel maaşlarını dengelemek için arsa satışı yapıyor" diyen AK Partili Akgül, "2024 seçimlerinden bu yana 55 dönüm arsa ihaleye çıktı, 30 dönüm daha satış için yetki alındı” dedi.

Geçmişte AK Parti döneminde 5 yılda 35 dönüm (yıllık 7 dönüm) arsa satıldığını, buna karşın CHP yönetiminin 17 ayda 55 dönüm satışa çıkardığını vurgulayan Akgül, “Biz satışları proje finansmanı için yaptık, onlar ise maaşları ödemek için satıyor” diye eleştirdi. Akgül, satışa çıkan arsaların köy tüzel kişiliğinden belediyeye devredilen yerler olduğunu belirterek, Doğancılı’daki mezarlık ve Hasanlı’daki Şakayık Bahçeleri’nin satış planlarını üzüntüyle öğrendiklerini ifade ederek, “Bu arsalar bütçe açığını kapatmak için devredilmedi. Köylerimiz güçlü olsun diye ses çıkarmadık, ama bu şekilde kullanılmasını kabul edemeyiz” dedi.

ALTERNATİF GELİR KAYNAKLARI VE ELEŞTİRİLER

Akgül, Milli Emlak Daire Başkanlığı’nın devrettiği Millet Bahçesi’nin kilitli olduğunu ve işletilmediğini, bunun bir gelir kaynağı olabileceğini belirtti.

Yeni belediye binasına taşınarak 13 ayrı kira giderinden tasarruf sağlanabileceğini ifade eden Erdoğan Akgül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin büyük bütçesi varken neden bu destekler kullanılmıyor sorusunu da yöneletti. CHP’li yönetim ve çevreci derneklerin sessizliğini eleştirerek, geçmişte kendilerine “Şile’yi parsel parsel satıyorlar” diyenlerin şimdi susmasını manidar bulduğunu ifade eden Akgül, arsa satışlarının personel maaşları için yapıldığını, ancak 200-300 kişinin işten çıkarılacağına dair sokak söylentilerinin huzursuzluk oluşturduğunu belirterek, “Seçimde ‘kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız’ dediler, şimdi bu iddialara cevap vermeliler. Finansman sorununu personel çıkararak mı çözeceksiniz?” diyerek belediyeye çağrıda bulundu.