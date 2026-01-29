Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Hamza Gürsel, büyükşehir yasasıyla köylerin tüzel kişiliğinin ortadan kaldırıldığını, köylülerin karar alma yetkisinin yok olduğunu ve tarımın ciddi risk altında olduğunu söyledi.

BURSA (İGFA) - Saadet Partisi (SP) Bursa İl Başkanı Hamza Gürsel, büyükşehir yasasının köyleri ve köylüyü olumsuz etkilediğini belirterek, Türkiye'de tarım ve kırsal hayatın ciddi tehdit altında olduğunu açıkladı. Gürsel, 'İl sınırları belediye sınırı yapıldı, köyler ve beldeler kapatıldı. Milyonlarca insan bir gecede 'şehirli' sayıldı ama köyler hâlâ köy hayatı yaşıyor. Değişen tek şey köylerin kendi yönetiminin ortadan kaldırılması oldu' dedi.

Büyükşehir olan illerde köylerin artık bütçesi ve karar alma yetkisi olmadığını vurgulayan SP'li Hamza Gürsel, 'En basit iş için bile ilçe veya büyükşehir belediyesine gitmek gerekiyor. Bu durum özellikle uzak köylerde yaşayan vatandaşlarımızı çaresiz bırakıyor' ifadelerini kullandı. Gürsel, yasa dolayısıyla köylülerin üretim ve hayvancılık faaliyetlerinde de sorunlar yaşadığını belirterek, 'Birçok üretici devlet desteklerinden yararlanamıyor, tarım arazileri imara açılma baskısı altında. Bu gidişat Türkiye'nin gıda güvenliği için ciddi bir tehlikedir' dedi.

SP'li Gürsel, Bursa İl Başkanlığı adına çözüm olarak köylerin tüzel kişiliğinin geri verilmesini, köylere kendi işlerini yapabilecek yetkiler tanınmasını ve tarım ile hayvancılığın güvence altına alınmasını talep ederken, 'Türkiye'nin kalkınması betondan değil, tarımdan ve üreten köylüden geçer' dedi.