Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların siber zorbalıkla karşılaştıklarında hızlı ve güvenli destek almasını sağlayacak 'Çocuklar Güvende' mobil uygulamasını ve web sitesini hizmete sundu.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların siber zorbalıkla karşılaşma riskine dikkat çekerek, 'Küresel ölçekte çocukların yüzde 30'undan fazlası siber zorbalıkla karşı karşıya kalıyor; ancak vakaların büyük kısmı bildirilmemektedir' dedi.

Bu soruna çözüm olarak geliştirilen 'Çocuklar Güvende' mobil uygulaması ve web sitesi, çocukların olası risk anında doğrudan bildirimde bulunmasına imkân tanıyor.

Ebeveynler ise platform üzerinden hızlı ve doğru destek mekanizmalarına ulaşabiliyor.

Bakan Göktaş, uygulamanın çocukları koruyan, dinleyen ve destekleyen dijital bir yol arkadaşı işlevi göreceğini belirtti.

Uygulamaya ve detaylara cocuklarguvende.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.