İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının 5. celsesi, mahkeme heyetinin ani kararıyla başlamadan sona erdi. CHP'li Gökhan Günaydın, mahkeme sürecine tepki gösterdi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasının 5. celsesi, planlandığı gibi başlamadan ertelendi.

Alınan bilgiye göre mahkeme salonunda söz alan CHP'li Gökhan Günaydın, mahkeme heyetinin uygulamalarını eleştirerek, 'Bunlar hangi fakültelerden mezun oldular bilmiyorum. Eğer bir mahkeme başkanı bir ara karar verecekse ya da mahkemeye ara verecekse ara verildiğini ilan eder, ne kadar süreyle ara verdiğini söyler, ne zaman başlayacağını söyler. Mahkeme başkanı çekiyor, gidiyor. Aradan bir saat geçiyor. Mübaşir, mahkeme tatil diye ilan ediyor' dedi.

Günaydın'ın tepkisi, davanın takipçileri ve katılımcılar arasında şaşkınlık yarattı. Mahkeme heyetinin ani kararı ve celsenin başlamadan sona ermesi, duruşma sürecindeki belirsizliği gözler önüne serdi.

Davanın bir sonraki celsesi 17 Mart Salı gününe ertelendi.