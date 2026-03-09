Bunlar da ilginizi çekebilir

Sakarya'da atık su altyapısı 5 bin metrelik yeni hat ile güçleniyor

Çopuroğlu, tedavi gören tüm çocuklara acil şifalar temennisinde bulundu.

Çocuk hastaların sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi alan AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Hastane ortamında samimi sohbetler gerçekleştiren Çopuroğlu, sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında yerinde bilgi aldı.

KAYSERİ (İGFA) - Ziyaret sırasında servisleri gezen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, tedavi gören çocuklar ve aileleriyle yakından ilgilenerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri'de sağlık hizmetlerini yerinde görmek ve vatandaşlarla doğrudan temas kurmak amacıyla Emel-Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Kliniği'ne çat kapı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.