AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri'de sağlık hizmetlerini yerinde görmek ve vatandaşlarla doğrudan temas kurmak amacıyla Emel-Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Kliniği'ne çat kapı bir ziyaret gerçekleştirdi.
KAYSERİ (İGFA) - Ziyaret sırasında servisleri gezen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, tedavi gören çocuklar ve aileleriyle yakından ilgilenerek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Hastane ortamında samimi sohbetler gerçekleştiren Çopuroğlu, sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında yerinde bilgi aldı.
Çocuk hastaların sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi alan AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Çopuroğlu, tedavi gören tüm çocuklara acil şifalar temennisinde bulundu.