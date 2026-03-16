Yozgat'ta Terörle Mücadele ekipleri tarafından DEAŞ'a yönelik düzenlenen Özel Harekât destekli operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
YOZGAT (İGFA) - Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında Yerköy ilçesinde Özel Harekât polislerinin de destek verdiği eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce, DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik Yerköy ilçesinde Özel Harekât destekli eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş olup, operasyon kapsamında 3 şüpheli şahıs yakalanmış, çok sayıda dijital materyal ele: pic.twitter.com/LwscfL2GQY— Yozgat Emniyet Müdürlüğü (@EmniyetYozgat) March 16, 2026