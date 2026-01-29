AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları Başkanı Av. Semra Poyraz, ameliyat sonrası görevine dönen Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e gerçekleştirilen sürpriz ziyaretin kadın dayanışmasının güçlü bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Poyraz, Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in azmi, çalışkanlığı ve halkla iç içe yönetim anlayışıyla örnek bir yol arkadaşı olduğunu belirterek, 'Sayın Başkanımızın sağlık sürecini güçlü bir iradeyle geride bırakıp yeniden görevinin başına dönmesi bizleri son derece mutlu etmiştir. AK Parti kadınları olarak her zaman olduğu gibi bugün de başkanımızın yanında olduğumuzu göstermek istedik. Birliğimiz, beraberliğimiz ve gönül bağımız en büyük gücümüzdür' dedi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarete, AK Parti Pazaryeri Kadın Kolları Başkanı Büşra Kanat ile parti üyesi kadınlar da katıldı.

Ziyarette kadınların siyasetteki etkin rolüne ve dayanışmanın önemine dikkat çekilirken, Başkan Tekin'e geçmiş olsun dilekleri iletilerek sağlıklı ve başarılı bir görev süreci temennisinde bulunuldu.