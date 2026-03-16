Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçiliği, Irak'ta güvenlik koşullarının hızla kötüleşebileceğine dikkat çekerek vatandaşlara kalabalık alanlardan ve kritik bölgelerden uzak durmaları çağrısında bulundu. Irak hava sahasının ise 19 Mart'a kadar kapalı olduğu bildirildi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçiliği, Irak'ta son dönemde yaşanan bölgesel gelişmeler nedeniyle güvenlik koşullarının hızla kötüleşme ihtimaline karşı vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Yapılan açıklamada, ülke genelinde kalabalık meydanlar, protesto gösterilerinin düzenlendiği alanlar, sivil yerleşim bölgeleri ve askeri tesisler gibi kritik noktalardan uzak durulması gerektiği vurgulandı. Özellikle Bağdat'taki Yeşil Bölge ve çevresi, Bağdat ve Erbil uluslararası havalimanlarının bulunduğu bölgeler, Musul, Basra ve Kerkük çevresindeki yerleşim alanları ile petrol sahalarının riskli bölgeler arasında yer aldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, bölgede devam eden çatışmalar nedeniyle Irak hava sahasının uçuşlara kapatıldığı ve mevcut duyuruya göre en az 19 Mart 2026 saat 12.00'ye kadar açılmayacağı bildirildi.

Bu süreçte Irak'tan Türkiye'ye dönmek isteyen vatandaşların, güvenlik şartlarını dikkate alarak karayolunu kullanabilecekleri ifade edildi. Türkiye ile Irak arasındaki Habur/İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın ise halen açık olduğu ve geçişlerin devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan Irak makamlarının kara sınır kapılarında üçüncü ülke vatandaşlarına yedi gün süreli transit vize imkânı sağlayacağını açıkladığı, bu kapsamda Irak üzerinden Türkiye'ye dönmek isteyen vatandaşların söz konusu uygulamadan yararlanabileceği belirtildi. Büyükelçilik, vatandaşlara zorunlu olmadıkça Irak'a seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulunurken, acil durumlar için Irak'taki Türk temsilciliklerinin iletişim numaralarının da kullanılabileceğini duyurdu.