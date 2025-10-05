Saadet Partisi Bursa İl ve Mudanya İlçe Kadın Kolları, İtfaiye Haftası kapsamında Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mudanya İtfaiye Grubu'nu ziyaret ederek itfaiyecilere teşekkür etti.

BURSA (İGFA) - Saadet Partisi Bursa İl Kadın Kolları ile Mudanya İlçe Kadın Kolları, yerel teşkilat üyeleriyle birlikte Mudanya İtfaiye Grubu'nu ziyaret ederek anlamlı bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Ziyarete, önceki dönem Mudanya İlçe Başkanı Saim Sakin, Bursa İl Başkan Yardımcısı Taner Keleş, Mudanya'dan Kenan Dalkılıç ile İl Kadın Kolları Tanıtma Başkanı Anıl Keleş katıldı.

itfaiye çalışanlarının yangın ve afetlerdeki fedakâr çalışmalarına teşekkür eden partililer, Mudanya ve Bursa'da afetlere hazırlık, yangın güvenliği, yerel yönetimlerin itfaiye teşkilatlarına yaklaşımı ve personelin talepleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Saadet Partisi Mudanya İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülseher Dalkılıç, itfaiyecilerin sadece yangın değil, her türlü afette görev başında olan kahramanlar olduğunu belirterek, 'Onlara vefa ve desteğimizi yalnızca afet anlarında değil, her zaman göstermeliyiz' dedi.