Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Av. Sinan Tekin, Düzmece 11 Eylül İkiz Kuleleri saldırılarının üzerinden geçen 23 yılın sonunda ABD ve çok uluslu koalisyon kuvvetlerince İslam coğrafyasında 5 milyondan fazla Müslüman’ın katledildiğine öne sürdü.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 11 Eylül İkiz Kuleleri saldırılarının üzerinden 23 yıl geçtiğini belirten Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Av. Sinan Tekin, bu süreçte ABD ve çok uluslu koalisyon kuvvetleri tarafından İslam coğrafyasında 5 milyondan fazla Müslüman’ın katledildiğini öne sürdü.

Av. Tekin açıklamasında, 11 Eylül 2001 tarihinden sonra ABD'nin yeni bir Haçlı Seferi başlattığını belirterek, "Başlatılan bu haçlı seferi sonrasında İslam coğrafyası tarumar oldu. Afganistan ve Irak’ın işgal edilmesiyle başlayan süreç sonrasında Batı rejisörlüğünde Arap Baharı’yladevam etti. Mısır, Suriye, Libya, Yemen gibi birçok İslam beldesinde çıkartılan iç savaşlarla milyonlarca Müslümanlar katledildi, milyonlarcası da evinden yurdundan oldu. 23 yıl önce başlatılan Haçlı Seferi ile bir taraftan İslam beldelerinde taş üstüne taş kalmazken, diğer taraftan da Siyonist İsrail’in en güvenli zamanlarını yaşaması ve Gazze’de soykırım yapmasına neden oldu. Gelinen noktada hâlâ İslam beldelerindeki kargaşa ve işgal son bulmuş değil. İsrail ise Gazze’de acımasız soykırımına devam ediyor.” diye konuşut.