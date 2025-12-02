Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye'nin göç yönetimindeki kararlılığına vurgu yapan Bakan Yerlikaya, 'Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı yürüttüğümüz kesintisiz operasyonlarla ülkemiz, düzensiz göçe hedef ve transit rota olmaktan çıkmıştır' dedi. Yerlikaya, başarılı operasyonda görev alan güvenlik güçlerini tebrik etti.

Operasyonun devamında 13 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alınırken; bunlardan 9'u tutuklandı, diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yakalanan kişilerin sorgulanmasında, tamamının daha önce Türkiye'ye giriş yaptığı ve düzensiz göçmen statüsüne düştüğü tespit edildi.

ANKARA (İGFA) - Mersin Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon, bir tır garajında bekletilen konteynere yönelik gerçekleştirildi.

İtalya'ya gitmek üzere Mersin Limanı'nda bir gemiye yüklenecek konteynerde 44 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda 13 organizatör gözaltına alınırken, 9'u tutuklandı.

