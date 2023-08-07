İçanadolu ve Güneydoğoğu Anadolu bölgelerinde 6 ve 20 Şubat tarihlerinde yaşanan ve 11 ili sarsan büyük depremler, ihale sıralamasını değiştirdi. Deprem konutlarının pazarlıkla yapılan ihaleleri, muhalefet tarafından "5'li Çete" olarak anılan şirketleri geride bırakarak Rönesans Holding'i ilk sıraya taşıdı.

BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, Türkiye’de ve yurt dışında bulunan büyük inşaatları üstlenen, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile Marmaris Okluk’taki Yazlık Saray’ı inşa etmesi nedeniyle “Saray müteahhidi” olarak isimlendirilen Rönesans Holding, bağlı şirketlerinin aldığı ihalelerle “Pazarlık şampiyonu” oldu.

Rönesans Holding’e bağlı Rec Uluslararası İnşaat Şirketi depremle yıkılan kentlere 6 bin 561 afet konutu yapılması için pazarlıkla gerçekleştirilen ihaleleri üstlendi. 13.1 milyar TL’lik sözleşmeye imza atan şirket 16.1 milyar TL’lik İstanbul Sancaktepe Şehir Hastanesi’nin yapımını da üstlendi. 2 milyar liralık “Cerrahpaşa Hastane Yapıları Kompleksi Kaba İnşaatı İşi”ni de alınca pazarlıkla ihale verilen şirketlerin ilk sırasına yerleşti. 2022 yılında pazarlıkla ihale üstlenen şirketler sıralamasında ilk onda bile olmayan Rec İnşaat bu ihalelerle büyük sıçrama yaptı.

Çinli şirket dördüncü

Kamuoyuna açıklanma zorunluluğu olmadığı için çeşitli kaynaklardan ulaşabildiğimiz bilgilerle yaptığımız sıralamaya göre Rec İnşaat’ın ardından sıralanan şirketler ve üstlendikleri ihale büyüklükleri ise şöyle:

•Kolin İnşaat 29.1 milyar TL sözleşme bedelli 55 ihale

•Kalyon İnşaat 29.1 milyar TL sözleşme bedelli 33 ihale

•China National Machinery -Taşyapı İnşaat Ortaklığı 27.5 milyar TL sözleşme bedelli 1 ihale

•Makyol İnşaat 26.4 milyar TL’lik 32 ihale

•Yapı ve Yapı İnşaat 25.5 milyar TL’lik 30 ihale

İstisnai olarak kullanılması gereken adrese teslim kamu alımlarının ağırlığı büyüyor. Sınırlı kaynaklar belli çevrelere aktıkça milyonları kuşatan yoksulluk daha da artıyor.