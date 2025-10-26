Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sezonuna dünya edebiyatının en büyük aşk hikâyelerinden biri olan William Shakespeare'in ölümsüz eseri Romeo ve Juliet ile başladı. Büyük ilgi gören oyunda merhum başkan Ferdi Zeyrek için de yer ayrıldı.

MANİSA (İGFA) - Aşk, trajedi ve kader üçgeninde şekillenen, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun yetenekli oyuncu kadrosu ve deneyimli Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu'nun rejisiyle yeniden hayat bulan Romeo ve Juliet sahne aldı. Klasik metne sadık kalınarak sahnelenen Romeo ve Juliet, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi'nde perde açtı. Tiyatro oyununu Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Pınar Mine Hacıalibeyoğlu ve Ulaş Aydın, daire başkanları, Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu, merhum başkan Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ve vatandaşlar izledi.

Oyunun sonunda merhum başkan Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ve tüm protokol üyeleri sahneye çıkarak oyuncuları kutladı. Sergiledikleri başarıdan dolayı tüm oyuncuları ve Kubilay Penbeklioğlu'nu kutlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, oyunculara başarılarının devamını diledi.