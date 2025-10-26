Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm birimler, kültür, sanat, spor ve eğitim başta olmak üzere birçok alandaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kentin sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayan projeler hayata geçiriliyor.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Relief International arasında 325 bireye yardımcı cihaz ve protez-ortez desteği sağlanacak iş birliği protokolü imzalandı. İhtiyaç sahibi engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak, onlara yeniden hareket ve özgürlük kazandırmak için imzalanan protokolle gerekli cihazlar sağlanacak.



DİPLOMASİ VE GENÇLİK GAÜN'DE BULUŞTU



Gaziantep Üniversitesi Gençlik Merkezi'nde DİPAM (Diplomatik Araştırmalar Merkezi) iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında gençlerle anlamlı bir buluşma gerçekleşti. Programa, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur da katılım sağlayarak gençlerle bir araya geldi. Diplomasi, iletişim ve vizyon dolu bu etkinlikte gençler; fikirlerini paylaşma, kendilerini ifade etme ve ufuklarını genişletme fırsatı buldu.



GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR SPORCULARI BAŞARILARINI SÜRDÜRÜYOR



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bu hafta da başarılarla Gazi şehre döndü. Adana ve Malatya'da düzenlenen 9. Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri ile 20. Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri'nde sporcular 3 altın ve 4 bronz olmak üzere 7 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.



17-19 Ekim tarihleri arasında Antalya/Alanya'da düzenlenen Türkiye Kupası Puanlı Yol Yarışları'nda, Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü U17 Kadınlar Takımı, Genel Klasmanda Türkiye 2'ncisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Yarışmadan sporcular 2 kupa ve 4 madalya ile döndü.



GASMEKLER YENİ KURSLARIYLA HİZMET AĞINI ARTTIRIYOR



Eğitimde parlayan bir yıldız olan GASMEK, yeni kurslarıyla hizmetlerini sürdürüyor. Selahaddin-i Eyyubi Eğitim Merkezi'nde geleneksel halı desenlerini modern dokunuşlarla yeniden yorumlama fırsatı sunan Halı Desenleri Çizimi Kursu , Necip Fazıl Kısakürek Eğitim Akademisi'nde Reggio Emilia, Montessori, Orff Eğitimi, Bilsem Hazırlık & Teknoloji eğitim modelleriyle '6 Altın Yaş Erken Çocukluk Atölyesi', Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Eğitim ve Sanat Merkezi'nde alanında uzman eğitmenlerle uygulamalı eğitimlerin verileceği 'Adli Takip Elemanı Kursu', aynı merkezde 'Kuran-ı Kerim (Elif-Ba) Okuma Kursu', Mehmet Akif Ersoy Eğitim Akademisi'nde ses tonu, beden dili ve hitabet gücünü geliştirerek etkili bir iletişimin yetkinliği kazandıracak 'Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk Kursu' başlıyor. Başvurular için GASMEK'in internet sitesi ziyaret edilebilir.



AİLE AKADEMİSİ, ÖĞRENCİLERE YÖNELİK YENİ EĞİTİMLERİNE BAŞLADI



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Aile Akademisi öğrencilere çağımızın en büyük sorunlarından birisi olan akran zorbalığına karşı farkındalık eğitimlerine başladı. Uzmanlar tarafından verilen eğitimlerde soruna karşı etkili yöntemler ve yapılması gerekenlere yönelik çözümler iletildi. Eğitimler kapsamında Mustafa Rüştü Taşar İlkokulu, Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu, Mustafa Rüştü Taşar İlkokulu ve Mehmet Şimşek Ortaokulu'nda konferansta verildi.

Aile Akademisi uzmanları ayrıca öğrencilere yönelik bu hafta 'Ergenlik Dönemi ve Riskli Davranışlar' konulu eğitim verdi. Gençlerin sağlıklı gelişimi için bilinçli adımlar atması için Şehit Serdar Şakır Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde çalışma yapıldı.



GBB KÜLTÜR AŞ'DEN ŞİİR AKŞAMI PROGRAMI



GBB Kültür AŞ, Gaziantep Kent Konseyi ve TDED Gaziantep Şubesi iş birliğiyle düzenlenen Şiir Akşamı programı, Gaziantepli edebiyatseverleri bir araya getirdi. Gaziantep Kent Konseyi'nde yapılan programda katılımcıların okuduğu şiirler eşlik eden vatandaşlar edebiyat dolu bir akşam geçirdi.