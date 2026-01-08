Bursa İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen RoboBursa Liselerarası Çizgi İzleyen Robot Yarışması'nda ilk 4'e giren okullar, Çek Cumhuriyeti'nde ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Etkinlikte 'En İyi Tasarım' ve 'En İyi Sürüş' gibi kategorilerde yarışıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi koordinesinde yürütülen Genç Ar-Ge faaliyetleri kapsamında düzenlenen RoboBursa Liselerarası Çizgi İzleyen Robot Yarışması'nın final etabı, Bursa İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Final programına; Ar-Ge Biriminden sorumlu İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kahya, Şube Müdürü Mustafa Danışman ile Karacabey İlçe Millî Eğitim Müdürü Muhammet Ali Erbir katıldı. Eleme turlarını başarıyla geçerek finale kalan 8 takım, şampiyonluk için gün boyu süren kıyasıya bir mücadele sergiledi.

Finalist takımlar, jüri üyeleri karşısına çıkarak 'En İyi Tasarım' ve 'En İyi Sunum' kategorilerinde projelerini sundu; bu bölümde teknik dokümantasyonları ve mühendislik yaklaşımları değerlendirildi. Günün devamında ise takımlar 'En İyi Sürüş' performansı için piste çıktı; robotların hızları, otonom karar verme yetenekleri ve parkur hâkimiyetleri değerlendirilerek final sıralaması belirlendi.

Jüri üyelerinin; sürüş performansı, tasarım yeterliliği ve sunum kriterlerine göre yaptığı puanlamalar sonucunda yarışmada dereceye giren takımlar belirlenirken, genel sıralamada ilk 4'e giren takımlar, Mart ayında Çek Cumhuriyeti'nin Pilsen şehrinde düzenlenecek olan uluslararası robot yarışmasında ülkemizi ve Bursa'yı temsil etme hakkı kazandı.

Yarışmada ilk dört dereceyi elde eden okullar şu şekilde sıralandı:

Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi

Bursa Erkek Lisesi

Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi

Program, protokol üyelerinin dereceye giren takımlara ödüllerini takdim etmesi ve öğrencileri ile ailelerini tebrik etmesiyle sona erdi.