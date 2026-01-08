Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı; eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında 21 kurs merkeziyle, 8 bin 600 öğrenciye ücretsiz sınava hazırlık hizmeti sunmaya devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kurs merkezlerinde öğrenciler; verilen akademik eğitimin yanı sıra, düzenli olarak yapılan deneme sınavlarıyla da sınav atmosferini deneyimleme imkanı buluyor.

Belirli periyotlarla gerçekleşen bu denemeler sayesinde öğrenciler hem zaman yönetimi becerilerini geliştiriyor, hem de sınav kaygılarını azaltarak kendilerini ölçme fırsatı yakalıyor. Çıkması muhtemel soru türleriyle deneme sınavlarına giren öğrenciler, böylece eksiklerini görüyorlar.

Sınav hazırlık sürecini sadece derslerle sınırlı tutmayan Büyükşehir; öğrencilere konu anlatımlı föyler ve testlerden oluşan kaynak kitap desteği de sunuyor.

Böylece öğrenciler ek bir maddi yük altına girmeden, kaliteli eğitim materyallerine kolayca erişebiliyor. LGS'ye hazırlanan öğrenciler için sağlanan ücretsiz öğle yemeği hizmeti ise, özellikle okul sonrası kursa gelen öğrencilerin motivasyonunu ve verimliliğini artırıyor.

Velilerle kurulan güçlü iletişim de hizmetin önemli bir parçasını oluşturuyor. Düzenli yapılan veli ziyaretleri sayesinde öğrencilerin durumu yakından takip edilirken, aileler de sınav süreci ve öğrencinin gidişatı hakkında bilgilendiriliyor.

Bunun yanı sıra düzenlenen sosyal aktivitelerle de öğrencilerin moral ve motivasyonu desteklenerek, yoğun sınav temposu içerisinde nefes almaları sağlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu bu kapsamlı ve ücretsiz sınav hazırlık hizmeti, hem öğrencilerden hem de ailelerinden tam not alıyor. Eğitimi merkeze alan bu çalışmalarla Büyükşehir, gençlerin hayallerine giden yolda güçlü bir destek olmaya devam ediyor.