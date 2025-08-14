Türk halk müziğinin efsane ismi Neşet Ertaş, memleketi Kırşehir’de düzenlenen saygı konseriyle anıldı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen gecede, ünlü sanatçı Reynmen sahneye çıkarak usta ozanın sevilen türkülerini kendi yorumuyla seslendirdi.KIRŞEHİR (İGFA) - Gün boyunca Kırşehir’in kültürel mirası ve Neşet Ertaş’ın izleri ziyaretçilerle buluştu. Konser öncesi Neşet Ertaş Türkü Bahçesi’ni ziyaret eden Reynmen, burada sanatçının hatıralarını yerinde gördü. Saygı konseri, Big Thermal Hotel’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Sahneye çıktığında ise ilk bölümde birkaç Neşet Ertaş türküsünü sade ve doğal bir yorumla seslendiren Reynmen, ikinci bölümde kendi parçalarını dinleyicilerle buluşturdu ve onlara keyifli anlar yaşattı.

Etkinliğin açılışını Birol Ertaş ve ekibi yaparken, sahne alan rock müzik grubu türkülere enerjik bir yorum kattı. Finalde ise Reynmen’in sahne performansı, salonda hem neşeli hem de gözleri yaşartan anlara sahne oldu. Dinleyiciler, ustaya duyulan saygının ve müziğin birleştirici gücünün tadını çıkardı.