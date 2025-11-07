Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik yıllarını konu alan 'Mustafa Kemal' animasyon filmi, 81 ilde izleyicilerle buluştu; sinema salonlarında İstiklal Marşı coşkuyla okundu.

ANKARA (İGFA) - TME Films dağıtımıyla 10 Ekim 2025'te vizyona giren 'Mustafa Kemal' animasyon sinema filmi, Türkiye'nin dört bir yanında izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Film gösterimlerinde, öğrenciler ve veliler İstiklal Marşı'nı hep birlikte okuyarak milli bir coşkuya tanıklık etti.

75 dakikalık 3D animasyon, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin kazanımlarını yansıtıyor ve Mustafa Kemal'in Selanik Askeri Rüştiyesi'nden Trablusgarp Savaşı'na uzanan gençlik yıllarını konu alıyor. Filmde, Yavuz, Mine ve Nihat adlı üç arkadaşın zaman makinesiyle geçmişe giderek Mustafa Kemal'den liderlik ilhamı almaları ve günümüzdeki bir robot ordusuna karşı mücadeleleri anlatılıyor.

Serinin ilk filmi, Atatürk'ün çocukluk yıllarını konu alan 'Mustafa' ile büyük ilgi görmüş, ilerleyen yıllarda yetişkinlik dönemini anlatan filmler de vizyona girecek. 10 Kasım haftasında salonlarda Atatürk sevgisinin daha da yoğun hissedilmesi bekleniyor.