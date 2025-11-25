Rekabet Kurumu, Coca-Cola Satış ve Dağıtım AŞ'ye, yerinde inceleme sırasında veri silindiğinin tespit edilmesi üzerine 4054 sayılı Kanun kapsamında 282,4 milyon TL idari para cezası verdi.

ANKARA (İGFA) - Rekabet Kurumu, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yürütülen soruşturmalarda yerinde inceleme yetkisinin kritik önem taşıdığını vurguladı. Kuruma göre bu yetki, olası rekabet ihlallerinin ortaya çıkarılmasında en etkili denetim araçlarının başında geliyor.

Kurum uzmanları, yerinde incelemelerde teşebbüslerin defterlerini, fiziki ve elektronik ortamda tuttukları verileri inceleyebiliyor; belgelerin kopyalarını alabiliyor ve çalışanlardan yazılı veya sözlü açıklama talep edebiliyor. Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, incelemelerin son teknoloji cihazlarla titizlikle yürütüldüğü, sadece işle ilgili verilerin incelendiği ve kişisel/özel verilere hiçbir şekilde dokunulmadığı vurgulandı.

COCA-COLA İNCELEMESİNDE VERİ SİLME TESPİT EDİLDİ

Rekabet Kurumu, 7 Ekim 2025'te Coca-Cola Satış ve Dağıtım AŞ'de gerçekleştirilen yerinde incelemede kritik bir tespit yaptı. İnceleme başladıktan sonra şirket yöneticilerinden birinin veri silme eyleminde bulunduğu Kurum uzmanlarınca belirlendi. Bu bulgunun ardından Rekabet Kurulu, 20 Kasım 2025 tarihli kararıyla Coca-Cola'nın yerinde incelemeyi engellediğine ve/veya zorlaştırdığına hükmetti.

Söz konusu karar kapsamında şirkete, 2024 yılı gayrisafi gelirinin binde beşi oranında olmak üzere 282.416.376,34 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Açıklamada, tüm teşebbüslerin yerinde inceleme süreçlerinde tam bir şeffaflık ve iş birliği içinde olması gerektiğini vurgulayarak, veri silme gibi girişimlerin kolaylıkla tespit edilebilir olduğu ve bunun ağır yaptırımlara yol açtığı hatırlatıldı.