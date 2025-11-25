Bursa Büyükşehir Belediyesi ve KalDer arasında BUSKİ'nin yönetim modeli ile hizmet anlayışını mükemmellik ve sürdürülebilirlik temelinde yeniden şekillendirecek 'Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi' imzalandı. Başkan Mustafa Bozbey, 'Suyun bir damlasının bile heba edilmemesi için önemli bir adım atıyoruz' dedi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, kalite odaklı hizmet anlayışını tüm birimlerinde güçlendirme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi'nin KalDer Bursa Şubesi ile başlattığı Ulusal Kalite Hareketi, BUSKİ'ye de taşındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BUSKİ Genel Müdürü Mehmet Ercihan Subaşıoğlu ve KalDer Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Ürkmez tarafından 'Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi' imzalandı.

BOZBEY: 'HER ALANDA SÜREKLİ İYİLEŞME VE MÜKEMMELLİĞİ HEDEFLİYORUZ'

BUSKİ Konferans Salonu'ndaki imza töreninde konuşan Başkan Mustafa Bozbey, EFQM Mükemmellik Modeli sürecinin kendi yönetim anlayışında uzun yıllara dayanan bir geçmişi olduğunu hatırlatarak, 'Bursa'nın tüm kurumlarında kalite ve sürdürülebilirlik kültürünün kök salmasını istiyoruz. BUSKİ'de başlayacak bu süreçle güçlü yönlerimizi görecek, iyileştirilmesi gereken alanlarda net bir yol haritası oluşturacağız. Bugün BUSKİ'nin kurumsal dönüşümünde yeni bir kilometre taşı koyuyoruz' dedi.

'BUSKİ ARTIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA MERKEZLİ BİR VİZYONLA İLERLİYOR'

BUSKİ'nin yalnızca su ve altyapı hizmeti sunan bir kurum olmadığını söyleyen Bozbey, kurumsal sürdürülebilirlik raporu hazırlıklarını başlattıklarını açıklayarak, 'Kayıp-kaçak oranlarının düşürülmesi, su kaynaklarının korunması, iklim kriziyle mücadele ve dirençli altyapı sistemlerinin kurulması için bütüncül bir yaklaşım uyguluyoruz. Bu imza, suyun bir damlasının bile heba edilmemesi için atılmış çok değerli bir adımdır.' diye konuştu. Başkan Bozbey, EFQM modelinin iş süreçlerini hızlandıracağını, teknik kaliteyi artıracağını ve vatandaş memnuniyetini belirgin şekilde yükselteceğini vurguladı.

KALDER: 'BU İMZA BURSA'NIN GELECEĞİNE ATILMIŞ BİR İRADE BEYANIDIR'

KalDer Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Ürkmez, imzaların Bursa adına önemli bir stratejik adım olduğunu belirtti. Başkan Bozbey'in göreve gelir gelmez kalite hareketini başlattığını söyleyen Ürkmez, 'Kalite yaklaşımı dalga dalga tüm şehre yayılıyor. BUSKİ de bu hareketin en güçlü halkalarından biri olacak,' dedi.

Programda Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Prof. Dr. Güray Çelik, BUSKİ'de yürütülecek kurumsal sürdürülebilirlik çalışmalarına ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Çelik, sürdürülebilirliğin kurumlardaki kritik rolünü ve BUSKİ'ye sağlayacağı faydaları anlattı.

Konuşmalar sonrasında KalDer Başkanı Serkan Ürkmez, Başkan Bozbey ve BUSKİ Genel Müdürü Subaşıoğlu'na üyelik sertifikalarını takdim etti.

Program, oluşturulan özel panoya atılan imzalarla sona erdi.