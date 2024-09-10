Keşan eski belediye başkanlarından Merhum Rasim Ergene ölümünün 48. yılında ve Merhum Belediye Meclis Üyesi Harun Yalçın da,13. ölüm yıldönümünde 9 Eylül 2024 Pazartesi günü mezarları başında anıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İlk anma töreni, Rasim Ergene’nin mezarı başında gerçekleştirildi ve saat 12.00 sıralarında başladı.

Anma törenine; Keşan Belediye Başkanı Op.Dr. Mehmet Özcan, Belediye Başkanvekili Rasim Ergene, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Bilgin Atlı, Rasim Ergene’nin yakınları ve dostları ile Merhum Belediye Meclisi Üyesi Harun Yalçın’ın ailesi ve yakınları katıldı.

RASİM ERGENE ANMA

Anma töreninde konuşan Başkan Özcan, şunları söyledi: “Geçmiş dönemlerde belediye başkanlığı yapmış ve rahmete kalmış başkanlarımızın anma törenlerini yapıyorduk. Bu gelenek bizden sonra da devam etti. Değerli Rasim amcamın ölüm yıldönümü ve onu anmak için bugün buradayız. Gelen herkese teşekkür ederim. Görev başında vefat etmiş ve kendisini bizlerde saygı ve minnetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun.”

Konuşmanın ardından Emekli İmam Hatip İbrahim Kuş tarafından dualar okundu. Duaların ardından Rasim Ergene’nin mezarına karanfiller bırakıldı.

HARUN YALÇIN ANMA

Törene katılanlar daha sonra Merhum Belediye Meclis Üyesi Harun Yalçın’ın mezarına geçildi.

Törende konuşan Başkan Mehmet Özcan, şunları kaydetti: “Merhum Belediye Meclis Üyesi Harun Yalçın ile birlikte görev yaptık. Kendisi çok iyi bir insandı ve görev süremiz boyunca çok güzel işler yaptık. Geride bıraktığı ailesine uzun ömürler ve esenlikler dilerim.”

Törende daha sonra Harun Yalçın’ın mezarına karanfil bırakıldı ve Emekli İmam Hatip İbrahim Kuş tarafından dualar okundu.

Törenin ardından Keşan Belediye Başkanı Op.Dr. Mehmet Özcan ve Belediye Başkanvekili Rasim Ergene, Rasim Ergene Parkı’na geçerek, burada yapılan düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.