Sakarya Büyükşehir SAMEK mutfak atölyesinde düzenlenen özel etkinlikte, Ramazan ayının manevi atmosferi Osmanlı-Türk mutfağının köklü lezzetleriyle buluştu. Bıd bıd çorbasından pastırmalı kuru fasulyeye, kıymalı pideden güllaca uzanan zengin menüyle hem kültürel miras yaşatıldı hem de Ramazan'ın geleneksel lezzetleri atölye ortamına taşındı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sanat ve Meslek Edinme Kursları (SAMEK) mutfak atölyesinde bu hafta Ramazan'a özel olarak Osmanlı-Türk mutfağının geleneksel lezzetleri hazırlandı.

Her hafta farklı lezzetlerin uygulamalı olarak hazırlandığı SAMEK mutfak atölyesinde bu kez Ramazan ayına özgü geleneksel tarifler yapıldı.

Kursiyerler ve eğitmenler eşliğinde hazırlanan bıd bıd çorbası, pastırmalı kuru fasulye, kıymalı pide ve güllaçhem kültürel mirası yaşatan hem de Ramazan ruhunu yansıtan renkli anlara sahne oldu.