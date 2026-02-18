Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde kent genelindeki camilerde kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması başlattı; camiler gül suyu ile yıkanarak Ramazan'a hazır hale getirildi.

GAZİANTEP (İGFA) - Vatandaşların ibadetlerini hijyenik, sağlıklı ve ferah bir ortamda gerçekleştirebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında camiler detaylı şekilde temizleniyor, dezenfekte ediliyor ve gül suyu ile yıkanarak manevi atmosfere uygun bir ortam hazırlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda cami iç mekânları, halılar, mihrap ve minber bölümleri başta olmak üzere tüm ortak kullanım alanları titizlikle dezenfekte ediliyor. Özellikle yoğun temas edilen kapı kolları, abdesthane alanları ve ayakkabılıklar özel solüsyonlarla hijyenik duruma getirildi.

Ramazan ayı boyunca artacak cemaat yoğunluğu göz önünde bulundurularak hazırlanan temizlik programı doğrultusunda, kent merkezindeki ve ilçelerdeki camiler belirlenen takvim çerçevesinde periyodik olarak elden geçiriliyor. Çalışmaların ardından cami içleri gül suyu ile yıkanarak hem hijyen standartları yükseltiliyor hem de ibadet ortamına uygun, ferah bir ortam için hazırlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı süresince de temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını periyodik olarak sürdüreceğini belirterek, vatandaşların sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ibadet dönemi geçirmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.