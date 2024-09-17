Prontotour, EURO 2024 yolunda Kadın Hentbol Milli Takımı’nın resmi sponsoru olduANKARA (İGFA) - Prontotour, A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası yolculuğuna resmi sponsor oldu. Hentbol severler için Macaristan’a özel iki farklı tur paketi hazırlandı.

Türkiye'nin önde gelen turizm firmalarından Prontotour, Türkiye Hentbol Federasyonu'nun (THF) resmi sponsoru oldu. Bu iş birliği kapsamında Prontotour, A Milli Kadın Hentbol Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) yolculuğuna destek sağlayacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Macaristan’da düzenlenecek EURO 2024’te ülkemizi temsil edecek. Bu özel turnuvaya katılmak isteyen hentbol severler için Prontotour, hem spor hem de tarih, kültür ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor.

HENTBOL TUTKUNLARINA ÖZEL MACARİSTAN TURLARI

Prontotour, hentbol heyecanını Macaristan’ın eşsiz güzellikleriyle birleştiren iki özel tur paketi ile spor tutkunlarını Macaristan'a davet ediyor:

• 2 Gecelik Tur Paketi: Bu paket, hentbol maçlarını izleme fırsatı sunarken, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’nin tarihi ve kültürel güzelliklerini de keşfetme imkânı sağlıyor.

• 3 Gecelik Tur Paketi: Daha uzun süreli bu paketle hem maçları izleme hem de Budapeşte’nin yanı sıra diğer önemli şehirleri gezme şansı sunuluyor.

Her iki paket de uçak bileti ve otel konaklamalarını kapsıyor. Ayrıca, Prontotour’un anlaşmalı olduğu otellerde konforlu bir konaklama ve hentbol maçlarını izlerken eşsiz bir seyahat deneyimi sunuluyor.

Avrupa Şampiyonası heyecanını yerinde yaşamak isteyen hentbolseverler, Prontotour’un bu özel kampanyalarıyla Budapeşte’ye giderek hem spor coşkusuna ortak olabilir hem de Macaristan’ın tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfedebilir. Prontotour’un Macaristan turlarına ve özel paketlerine dair detaylı bilgi için Prontotour’un resmî web sitesi ziyaret edilebilir.

THF BAŞKANI UĞUR KILIÇ’TAN SPORSEVERLERE DAVET

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Prontotour ile gerçekleştirilen bu önemli iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Prontotour’un desteği, A Milli Kadın Hentbol Takımımızın Avrupa Şampiyonası yolculuğunda çok değerli bir katkı sağlıyor. Sporseverleri Macaristan'da Milli Takımımızla buluşmaya, coşkusuna ortak olmaya davet ediyoruz" dedi.

AÇILIŞTA MACARİSTAN İLE KARŞILAŞACAK

EURO 2024, 28 Kasım - 15 Aralık 2024 tarihleriarasında Avusturya, Macaristan ve İsviçre'de düzenlenecek. A Milli Takımımızın da yer aldığı A Grubu ve B Grubu'nun maçları Macaristan'ın ikinci büyük şehri olan Debrecen'deki 6 bin 500 seyirci kapasiteli Fönix Arena'da oynanacak. Ön Tur A Grubu müsabakalarında A Milli Takımımız, 28 Kasım'da ev sahibi Macaristan ile oynayacağı şampiyona açılış maçının ardından, 30 Kasım günü saat 22.30'da Kuzey Makedonya ile ve gruptaki son maçında ise 2 Aralık günü saat 22.30'da İsveç ile karşılaşacak.