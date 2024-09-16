Teknoloji alanında kritik uzmanlıklara sahip yeteneklerle yenilikçi iş modelleri ve teknolojiye dayalı çalışmaları olan teknogirişimlerin ülkeye çekilmesi amacını taşıyan “Türkiye Tech Visa Programı” tanıtıldı.İSTANBUL (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen “Türkiye Tech Visa” programının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, programın ülkemizin teknolojiye yön veren girişimlerin ve yeteneklerin buluşma noktası rolünü perçinleyeceğini kaydetti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın katılımlarıyla gerçekleşen “Türkiye Tech Visa Programı” tanıtımında konuşan Bakan Kacır, Türkiye Tech Visa Programı’nın ülkemizin küresel bir teknoloji merkezi olması yolunda bir mihenk taşı olduğunu belirtti. Bakan Kacır, “Program ile teknoloji alanında yetkinliklere sahip profesyoneller ve yenilikçi girişimlerin başarı yolculuklarını Türkiye’de daha güçlü ivmeyle sürdürmelerine imkan tanıyacak kapsamlı bir destek paketi sunuyoruz.” dedi.

Türkiye olarak “Millî Teknoloji Hamlesi” vizyonumuzdan hareketle, teknoloji girişimciliğindeki faaliyetlerimizi sürdürüyor, hedeflerimize adım adım yaklaştıklarını belirterek, "Son dönemde ulusal teknoloji girişimlerimizin sergilediği başarılı performans da ülkemizin sahip olduğu potansiyeli ispat etmekte. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, “Türkiye Yüzyılı”nda; teknoloji girişimciliğinin gelişim hızını artırarak girişimcilik ekosisteminin daha da güçlenmesini amaçlıyoruz" dedi.

Tohum ve tohum öncesi aşamasındaki girişimlerin ölçeklenmesinde öncü rol üstlenen TÜBİTAK Girişimcilik Destek Programı (BiGG) ile 2 bin 379 teknoloji girişiminin kurulmasını sağladıklarını anlatan Bakan Kacır, "BiGG programında gerçekleştirdiğimiz düzenlemeyle lisans ve ön lisans öğrencilerinin tümünün teknoloji girişimciliğinin kapılarını araladık. BiGG girişimlerimize yüzde 3 hisse karşılığında 900 bin lirayı yatırım olarak aktarıyoruz. TÜBİTAK BiGG’e dahil olan girişimlerimiz 30 milyon Türk Lirası değerlemeyle girişimcilik yolculuğuna adım atıyor. Ayrıca dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’le milyonlarca gencimizi teknoloji geliştirme yolculuğuna kazandırırken, binlerce girişimin doğmasına şahitlik ediyoruz. İnsan kaynağı potansiyelimizi harekete geçirecek yenilikçi ve öncü uygulamalarla ülkemizin özgün “garaj modeli”ni oluşturduk. Kurduğumuz ekosistem ve altyapı sayesinde teknoloji girişimciliği Türkiye’de altın çağını yaşıyor" diye konuştu.

BAKAN IŞIKHAN: “YERLİ İŞ GÜCÜMÜZÜN KAPASİTESİNİ ARTIRACAĞIZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, program dahilinde ülkemizde start-up girişimi kurmak isteyen yabancılara hızlandırılmış ve istisnai usule tabi çalışma izni süreçleri sunacak ve il başvuruda 3 yıla kadar çalışma izni düzenleyeceklerini söyledi. Bakan Işıkhan, "Bu sayede bürokratik süreci kısaltarak hızlı işleyen bu sektörün ihtiyacını karşılayan idari bir süreç işleteceğiz. Programlar ile bir yandan yeni yetenek ve girişimleri ülkemize kazandırırken diğer yandan onların bilgi ve deneyimlerinden istifade ederek yerli iş gücümüzün kapasitesini artıracağız. İnovasyon sistemimize değer katacağız" dedi.