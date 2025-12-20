Edirne'de Keşan Belediyesi Su İşleri Müdürü Bedri Kara, son dönem su kesintilerinin belediyeden kaynaklanmadığını, elektrik kesintileri nedeniyle terfi istasyonlarının devre dışı kaldığını açıkladı. Kadıköy Barajı'ndan artık su temini yapılmayacak.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi Su İşleri Müdürü Bedri Kara, şehrin çeşitli bölgelerinde yaşanan su kesintileri ve Kadıköy Barajı'nın durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. Kara, son dönemde yaşanan tam gün su kesintilerinin su kaynaklarındaki yetersizlikten değil, TREDAŞ tarafından yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle terfi istasyonlarına elektrik verilememesinden kaynaklandığını söyledi.

Kara, 'Cumartesi günü 08.30-17.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak ve bu süre zarfında terfi istasyonları devre dışı kalacağından şehir genelinde su verilemeyecek. Mevcut su depolarımız yalnızca 2-3 saatlik su temini sağlayabilir. Elektrik çalışmaları tamamlandıktan sonra su dağıtımı normale dönecektir' dedi.

YENİ SU KUYULARI PLANLANIYOR

Yaşanan kesintilerin belediyeden kaynaklanmadığını vurgulayan Müdür Bedri Kara, kış şartlarından etkilenen havai enerji hatlarının yer altına alınması çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Bu sayede gelecekte olumsuz hava koşullarında elektrik kesintilerinin önlenmesi hedefleniyor. Su tasarrufunun önemine dikkat çeken Kara, Kadıköy Barajı'ndan su alınamadığını ve önümüzdeki 15-20 gün boyunca yağış beklenmediğini ifade etti. 'Herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için Kumdere bölgesinde yeni su kuyuları açmayı planlıyoruz. Süreci zorunlu kesintilere gitmeden tamamlamayı hedefliyoruz' diye konuştu.

KADIKÖY BARAJI DEVRE DIŞI BIRAKILDI

Kadıköy Arıtma Tesisi'nin tamamen devre dışı bırakıldığını açıklayan Kara, barajdan su alınmaya devam edilmesi durumunda canlı yaşamının zarar göreceğini belirterek, 'Doğayı ve balıkları korumak adına Kadıköy Barajı'ndan artık su temini yapılmayacak. Halkımızın su tasarrufu konusundaki hassasiyeti için teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı. Keşan Belediyesi, su kesintileri ve çalışmalarla ilgili kamuoyunu düzenli olarak bilgilendirmeye devam edeceğini duyurdu.