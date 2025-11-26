Muharrem İnce'nin kurucu başkanlığındaki Memleket Partisi'nden istifa eden Prof. Dr. İpek Özkal Sayan, İYİ Parti'ye katılarak rozetini Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'ndan aldı.

ANKARA (İGFA) - Bir dönem Memleket Partisi'nin sözcüsü olarak görev yapan Prof. Dr. İpek Özkal Sayan, partisinden istifa ettikten sonra İYİ Parti saflarına katıldı.

Rozet takma töreni, İYİ Parti grup toplantısında gerçekleştirildi ve Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu tarafından Özkal Sayan'a takıldı.

Katılım töreninde konuşan Prof. Dr. Özkal Sayan, 'Komisyonda boş bir sandalyenin sessizliği ile Türkiye'ye en gür haykıranların yanındayım. Ben bugün cesaretin ve iyiliğin yolunu seçiyorum. Bu adımı gençlerimiz, geleceğimiz ve çocuklarımız için atıyorum' ifadelerini kullandı.

Özkal Sayan'ın İYİ Parti'ye katılımı, partinin kadrolarını güçlendirme ve farklı deneyimlerden yararlanma stratejisinin bir parçası olarak değerlendirildi.

İPEK ÖZKAL SAYAN KİMDİR?

Türkiye'de akademi ve siyaset alanında bilinen isimlerden biridir. Ankara'da dünyaya gelen Sayan, eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu ve yüksek lisans ile doktorasını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yönetim Bilimleri alanında yaptı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde profesör unvanıyla görev yapmakta olup, akademik çalışmalarında özellikle kamu personel rejimi üzerine yoğunlaştı ve 'Türkiye'de Kamu Personel Sisteminin Gelişimi' başlıklı doktora tezini tamamladı.

Siyasi kariyerinde Memleket Partisi'nin kurucu kadrosunda yer aldı. Parti bünyesinde Merkezi Yönetim Kurulu üyeliği yaptı ve Kamu Politikaları ve Gençlikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev üstlendi. Ayrıca partinin sözcülüğünü yaptı ve 2023 Genel Seçimlerinde Ankara 1. Bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu.