Yaşama veda eden Türkiye'de omurga cerrahisinin öncülerinden Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) eski rektörü Prof. Dr. Emin Alıcı için İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde tören düzenlendi.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (DEÜ) 2000–2008 yılları arasında rektörlük görevinde bulunan, Tıp Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Emin Alıcı’nın vefatı, akademi camiasında büyük üzüntü yarattı.

Alıcı için İzmir Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde tören düzenlendi.

78 yaşında hayatını kaybeden Alıcı için düzenlenen törene eşi Nurdan Alıcı, kızı Esen Alıcı ile oğlu Prof. Dr. Evren Alıcı'nın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu ile eşi Türkegül Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram, sevenleri, meslektaşları ve tedavi ettiği hastaları katıldı. Konuşmacılar, Emin Alıcı’ya gözyaşları içerisinde veda etti.

Emin Alıcı’yı asil duruşu, beyefendi kişiliği ve güler yüzü ile tanıdıklarını anlatan Başkan Tugay, “Tıp camiası çok önemli değerlerinden birini kaybetti. Emin Hoca’mızın adını bu şehirde yaşatmak benim görevlerimden biri. Bunu yerine getireceğim” diye konuştu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu da Türkiye'nin çok önemli bir insanını kaybettiğini belirtti.

Tören, konuşmaların ardından sona erdi.

Emin Alıcı, İstanbul’da toprağa verileceği bildirildi.