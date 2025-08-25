Kültür ve sanat etkinlikleriyle şehre sanatsal bir dokunuş kazandıran Bursa İnegöl Belediyesi, uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İnegöl Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla şehirde Uluslararası “Renklerin İzinde” Duvar Resimleri Festivali düzenlenecek.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, 10 gün sürecek “Uluslararası Renklerin İzinde Duvar Resimleri Festivali” düzenliyor. Sanat aracılığıyla kent dokusunun zenginleştirilmesi, halkla sanatın buluşturulması ve farklı kültürlerden sanatçıların katkısıyla İnegöl’ün kültürel zenginliğinin daha görünür hale gelmesini hedefleyen festival Endonezya ve Singapur’dan sanatçıların katılımıyla yapılacak.

28 Ağustos ile 6 Eylül tarihleri arasında yapılacak festivalde; İnegöl’ün kültürel kimliğini güçlendirmek, sanat aracılığıyla toplumsal etkileşimi teşvik etmek ve yaratıcı bireylerin kendilerini ifade edebilecekleri alanlar sunması amaçlanıyor.

SİNGAPUR VE ENDONEZYA’DAN SANATÇILAR KATILACAK

Festival hem yerel hem de uluslararası sanatçılarla birlikte sanatı toplumun her kesimine ulaştırmayı hedeflerken, aynı zamanda katılımcıların sanata aktif şekilde dahil olması, üretmesi ve takdir edilmesi teşvik edilmektedir. Kültürel alışverişi de destekleyerek dostluğu, hoşgörüyü ve toplumsal farkındalığı güçlendirmenin temel amaçlar arasında yer aldığı festival Endonezya ve Singapur’dan gelen tanınmış sanatçıların katılımlarıyla gerçekleşecek. Gönüllü Projenin Küratörü ülkemizde Kırkyama Sanatçısı olan Ayfer Çakal. Misafir sanatçılar arasında ise; Singapur’dan Barry Yeow ve Evangeline Ang, Endonezya’dan ise Cipto Purnomo, Buniyal Abroru, Danni Heriyanto ve Cholil Ipeh yer alıyor.

3 NOKTADA ÇALIŞMA YAPILACAK

Festival uygulama alanları olarak şehrin merkezinde 3 ayrı nokta belirlendi. İnegöl Belediyesi’nin hayata geçirdiği Merkez Park Projesinin içerisinde bulunan Yeni Meydan Taksi Durağı duvar hattı çalışması, yine yeni meydanda yürüyüş yolu zemin çalışması ve Uzun Sokak İki Kapılı Kahve bölgesinde zemin çalışması.

Duvar Resimleri Festivali 26-27 Ağustos tarihlerinde misafir sanatçıların ülkemize gelişiyle başlıyor. 28 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında duvar resmi çalışmalarının saha ziyaretleri yapılacak. 29 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde Barry Yeow öncülüğünde 10 yerel sanatçıyla 5 günlük atölye çalışması yapılacak. 6 Eylül’de Duvar Resmi lansmanı ve uluslararası sanatçılar ile atölye katılımcılarının eserlerinden oluşan ortak sergi gerçekleştirilecek.

İnegöl Belediyesi Uluslararası “Renklerin İzinde” Duvar Resimleri Festivali yalnızca şehri estetik anlamda dönüşten bir sanat etkinliği değil, aynı zamanda toplumsal bağları güçlendiren, gençlere ilham veren ve İnegöl’ün kültürel anlamda uluslararası bir platforma taşıyan önemli bir girişim olarak dikkat çekiyor. Sanat aracılığıyla kent dokusunun zenginleştirilmesi, halkla sanatın buluşturulması, farklı kültürlerden sanatçıların katkısıyla İnegöl’ün kültürel zenginliği daha görünür hale gelecek.

Festival süresince üretilen eserler kentin kalıcı kültürel mirası olarak şehir belleğinde yerini alacaktır.