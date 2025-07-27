Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, mevcut Birleşmiş Milletlerin (BM) dünyadaki soykırımın durdurulmasına katkı sağlamadığını belirtti.ANKARA (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) himayelerinde düzenlenen “Birlik ve Barış İçin Model Birleşmiş Milletler Konferansı”na katıldı.

Ankara Milli Eğitim Bakanlığı MEB Şura Salonu’nda gerçekleşen konferansta konuşan Başkan Erbaş, gençlerle insanlığın derdini konuşmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, “İnsanlığın derdini konuşacaksınız. Çünkü bizim medeniyetimiz bireysel değil, her zaman toplumsal dertleri konuşan bir medeniyettir. Çözmeye çalışan bir medeniyettir. İslam medeniyetinin gönderiliş sebebi de budur; insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak.” dedi.

“KUR’AN-I KERİM, İNSANLIĞIN DERDİNE ÇÖZÜMLER BULMAK İÇİN GÖNDERİLDİ”

“Kitabı, Sana insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye indirdik.” ayet-i kerimesini hatırlatan Başkan Erbaş, “Baş tacı ettiğimiz ve hayat rehberi olarak tanıdığımız Kur'an-ı Kerim, insanlığın derdine çözümler bulmak için gönderilen bir kitap.” diye konuştu.

Başkan Erbaş, “Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık.” ayet-i kerimesine dikkati çekerek, insanlığın dertlerini konuşmak için farklı illerden

“DÜNYA GENÇLERİ BEKLİYOR”

Dünyanın soykırımlar karşısında iki yüzlü davrandığını söyleyen Başkan Erbaş, “Onun için gençler dünya sizi bekliyor. Sizleri tebrik ediyorum. Dünyanın bu iki yüzlülüğünü ancak Allah’ın ve Resulü’nün (s.a.s.) yeryüzünde iyilik yaygınlaşsın diye gönderdiği İslam medeniyetinin, adalet sistemine uygun olarak oluşturulacak bir BM dünyayı kurtarır.” ifadelerini kullandı.