Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiği rahatlatmak, toplu taşıma kullanımını artırmak ve çevreci ulaşımı teşvik etmek amacıyla önemli bir adım daha attı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, otobüs yolu uygulamasının hayata geçirileceği İstiklal Caddesi’nde incelemelerde bulundu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İstiklal Caddesi’nde başlatılan çalışmaları yerinde inceleyerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Çavuşoğlu, proje hakkında bilgi verirken, vatandaşların görüş ve önerilerini de dinledi. Yeni düzenlemeyle birlikte İstiklal Caddesi, gidiş ve geliş yönünde ikiye ayrılarak bir şerit yalnızca toplu taşıma araçlarına tahsis edilecek. Özel araçların bu şeridi kullanmasına izin verilmeyecek. Uygulamanın, hem trafik akışını hızlandırması hem de toplu taşımayı daha verimli hale getirmesi bekleniyor.

ULAŞIMA İNSAN ODAKLI YAKLAŞIM

Başkan Çavuşoğlu yaptığı değerlendirmede, “Kent ulaşımında insanı merkeze alan bir anlayışla hareket ediyoruz. Toplu taşımanın daha cazip hale gelmesi, aynı zamanda kentimizin havasını ve zamanını korumamız anlamına geliyor. Bu nedenle İstiklal Caddesi gibi yoğun kullanılan güzergâhlarda bu uygulamaları yaygınlaştıracağız” dedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan bu uygulamanın, kent genelinde ulaşım verimliliğini artırması ve toplu taşıma kültürünü güçlendirmesi hedefleniyor.