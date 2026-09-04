Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul İklim Finansmanı Zirvesi'nde yeşil dönüşümün finansmanı, sürdürülebilir yatırımlar ve iklim finansmanına erişimin ele alındığını açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da katıldığı programda konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda yeşil dönüşüm sürecine yönelik öncelikleri değerlendirdiklerini belirtti.

'ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARINI TEŞVİK EDECEĞİZ'

Bakan Kurum, yeşil dönüşümün finansmanını güçlendirmeye, özel sektör yatırımlarını teşvik etmeye ve iklim finansmanına erişimi kolaylaştıracak mekanizmaları geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

COP31 Başkanlığı'nın bu sürece yeni bir ivme kazandıracağını ifade eden Kurum, iklim finansmanının daha adil, erişilebilir ve öngörülebilir bir yapıya kavuşması için ortak akıl ve iş birliğinin büyütüleceğini vurguladı.

Bakan Kurum, COP31 öncesinde düzenlenen toplantının önemine dikkat çekerek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.