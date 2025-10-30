TOFAŞ Basketbol Takımı'nın 8 Kasım Cumartesi günü saat 20.30'da Bursaspor Basketbol ile oynayacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 7. mücadelesinin biletleri Biletix'te satışa çıktı.
BURSA (İGFA) - TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7. haftasında oynanacak Bursa derbisinde Bursaspor Basketbol'u ağırlayacak.
8 Kasım Cumartesi günü saat 20.30'da Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak mücadelenin biletleri biletix.com'dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından satışa sunulurken, maç günü salon bilet gişesi ise saat 14.00'den itibaren açık olacak.
TOFAŞ-Bursaspor Basketbol maçı bilet fiyatları şu şekilde;
- Pota Arkası (205-206-215-216) - 180.00 TL
- Köşe Tribünler (203-204-213-214-217-218-306-308-320-322-325-327) - 300.00 TL
- Normal Tribün (209-210-212-314-316-317-319) - 400.00 TL
- VIP 2 (301-302-303) - 750.00 TL
- Çekme Tribün (101-102-106-107-108-109-110) - 1000.00 TL
- VIP 1 (201) - 1500.00 TL
SAHA İÇİ KOLTUK FİYATLARI;
- A3 (3-6 arası) - 3.000.00 TL
- B3 (38-54 arası) - 7.250.00 TL
- B2 (46-54 arası) - 8.000.00 TL