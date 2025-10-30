Bunlar da ilginizi çekebilir

TOFAŞ-Bursaspor Basketbol maçı bilet fiyatları şu şekilde;

8 Kasım Cumartesi günü saat 20.30'da Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak mücadelenin biletleri biletix.com'dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından satışa sunulurken, maç günü salon bilet gişesi ise saat 14.00'den itibaren açık olacak.

TOFAŞ Basketbol Takımı'nın 8 Kasım Cumartesi günü saat 20.30'da Bursaspor Basketbol ile oynayacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 7. mücadelesinin biletleri Biletix'te satışa çıktı.

