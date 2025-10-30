Bursa Osmangazi Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği 3x3 Basketbol Turnuvası ile Cumhuriyet'in 102. yılını sporla kutladı.

BURSA (İGFA) - Bursa'da Osmangazi Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 3x3 Basketbol Turnuvası düzenledi. Düzenlenen turnuvada Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın takımı ile Bursaspor Basketbol Takımı gösteri maçı yaptı.

Cumhuriyetin 102'inci yılı etkinlikleri kapsamında Soğukkuyu Basketbol Sahası'nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 3x3 Basketbol Turnuvası, nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Turnuvaya Bursa, İstanbul, Yalova, Çanakkale ve yurt dışından, 27'si erkek 3'ü kadın olmak üzere toplam 30 takım katıldı. Eleme usulü yapılan maçlar erkekler ve bayanlar olmak üzere 14-18, 19-40 yaş kategorilerinde düzenlendi. Turnuvada tüm rakiplerini eleyerek kendi kategorilerinde birinci olan takımlara kupa, madalya ve ödülleri, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Bunun yanı sıra Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, turnuva öncesinde verdikleri mini konserle katılımcılara keyifli anlar yaşattı. 3x3 Basketbol Turnuvası'na katılan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursaspor Basketbol Takımı'yla gösteri maçı yaptı. Turnuvanın sonunda ise Bursaspor Basketbol Takımı oyuncuları, yarı final ve finalde mücadele etme başarısı gösteren takımların formalarını imzalayarak sporculara büyük mutluluk yaşattı.

Ayrıca Osmangazi Belediyesi, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi ve Bursaspor Basketbol iş birliğinde düzenlediği Basketbol Sahaları Zemin Tasarımı Yarışması'nda 5 bin Bursalının oyunu alarak birinci olan tasarımın uyguladığı Soğukkuyu Basketbol Sahası'nın açılışı yaptı. Düzenlenen ödül törenine Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Bursaspor Basketbol Başkanı Sezer Sezgin, Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan, Bursaspor Basketbol Takımı oyuncuları, başkan yardımcıları ve sporseverler katıldı.

'KÖTÜ ALIŞKANLIKLA MÜCADELE ETMENİN TEK YOLU SPORDUR'

Tasarımda ödül alan Soğukkuyu Basketbol Sahası açılışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 'Basketbol Sahaları Zemin Tasarımı projesi için Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi'ne gittiğimizde, okul müdürü bize şunu söyledi: 'Biz birçok kurumla projeler yapıyoruz. Gelip bizden destek istiyorlar. Sadece proje başlarken ve biterken belki görüşüyoruz, belki de hiç görüşmüyoruz. Ancak ilk defa bir belediye başkanının gelip bizzat katıldığı bir törene şahitlik ediyoruz' dedi. Biz de bu projeyi hayata geçirince de birlikte olacağız dedik. Bu sadece bir fikir değil, Bursaspor ve gençlere destek olmakla da kalmadık; aynı zamanda kutladığımız Cumhuriyet'in erdeminin, faziletinin, fikri, vicdanı ve irfanı hür nesiller yetiştirmenin en temel taşı olduğunu ifade ettik. Bugün, nasip oldu Cumhuriyetimizin 120'nci yıl dönümünde Soğukkuyu Basketbol Sahası'nın açılışını yaptık. Artık şunu gayet iyi biliyoruz ki çocuklarımızın ve gençlerimizin kötü alışkanlıklarla mücadele etmesinin tek yolu spora yönelmekten geçiyor. Bu nedenle Osmangazi Belediyesi olarak bütün imkanlarımızla spora, sporcunun ve halkımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Yeni spor sahalarının temellerini atarak kısa sürede Osmangazi'yi ve Bursalıları yeni tesislerle buluşturacağız. Tek derdimiz var; Büyük Önder Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti, gençlerle birlikte daha ileriye taşımak' dedi.

Cumhuriyet Bayramını kutlayarak sözlerine başlayan Bursaspor Basketbol Başkanı Sezer Sezgin de, 'Vatandaşların sporla buluştuğu bu organizasyon çok değerli. Bu güzel basketbol sahasının güzelleştirilmesinde emeği geçen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve ekibine çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Soğukkuyu Mahalle Muhtarı Ali Taştan ise mahallelerinde düzenledikleri bu güzel organizasyon için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.