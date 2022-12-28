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Seçim için; Türkiye İttifakı da kuruldu

Seçim yaklaşırken bir ittifak daha kuruldu. 10 Parti Türkiye ittifakı çatısı altında toplandı. Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun, 10 siyasi partinin Türkiye İttifakı çatısında toplandığını 45 civarında partiyle görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

POLİTİKA 28.12.2022, 08:26 28.12.2022, 09:32 Murat Aydın
Seçim için; Türkiye İttifakı da kuruldu

2023 Türkiye genel seçimleri ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken, partiler arası ittifaklarda belirlenmeye başladı. Daha önce seçime gireceği açıklanan 26 Siyasi Partinin ardından Türkiye Genelinde yapılanmasını tamamlayan ve resmi olarak seçimlere girmeye hak kazanan Adalet Birlik Partisi, 2. Olağan Büyük Kongresinde Türkiye İttifakı'nın da duyurusu yapıldı.

Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun, 10 siyasi partinin Türkiye İttifakı çatısında toplandığını 45 civarında partiyle görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Türkiye İttifakında yer alan partiler ve Genel Başkanlarının isimleri şöyle;

  1. Anadolu Birliği Partisi Bedri Yalçın
  2. Büyük Türkiye Partisi Hüseyin Durmaz
  3. Vatan Severler Partisi Yılmaz Gülümser
  4. Ülkem Partisi Neşet Doğan
  5. Adalet Birlik Partisi İrfan Uzun
  6. Güç Birliği Partisi Ali Karnap
  7. Osmanlı Partisi Habip Geleş
  8. Milli Parti Mehmet Uzun
  9. Yeni Yol Partisi Haşan Güral
  10. Bağımsız Cumhuriyet Partisi Hakkı Kargın

Türkiye İttifakında yer alan partilerin başkanları ve temsilcileri, Anıtkabiri ziyaret ederek, "TÜRKİYE İTTİFAKI" birlikteliğini de açıkladı.

“Ülkeyi artık Türkiye İttifakı yönetecek” diyen Uzun, Türkiye İttifakı'nın çok güçlü geleceğini ifade ederek TÜRKİYE İTTİFAKI'nın Cumhurbaşkanı adayı olduğunu da söyledi.

Ülkenin yeni bir ufka ihtiyacı olduğunu ifade eden Adalet Birlik Partisi (ABP) Genel Başkanı İrfan Uzun; “Biz Türkiye İttifakıyız. Türkiye’de yeni bir dönem başlıyor. Artık ülkemizi Türkiye İttifakı Yönetecek. Bugüne kadar denenmemiş yeni partilerle Türkiye İttifakını kurduk. Türkiye’nin icracı tüm gücü zaten iktidarın elinde, istediğini yapıyor ve yaptı da! Fakat Türkiye şu anda yönetilemiyor. Demokratik ülkelerin aksine, icranın ötesinde, bir anlamda yasama ve yargı da iktidarın kontrolünde. Böyle bir güç hiçbir ülkenin başkanında yok. Osmanlı’da padişahların Başbakanı vardı. Bizim sistemde Başbakanlık yok. Sistem tek adama teslim. Türkiye; -Hukukun Üstünlüğü-, -İnsani Gelişmişlik-, -Basın Özgürlüğü-, -Kadına Karşı Ayrımcılık ve Şiddet- gibi tüm demokratik göstergeler de yerlerde sürünüyor. İnsanlarımız -üretim değil tüketim toplumu- haline getirildi. Hükümet, iç politikada da dış politikada da başarısız. Yükselen göstergeler enflasyon ve işsizlik! Genç nüfusta işsizlik yüzde 25, yani her dört gencimizden biri işsiz. Hükümet te muhalefet te başarısız. Bu kadar başarısızlığı milletimize anlatacak muhalefet yoktur. Ülkemizin bekasını, geleceğini ilgilendiren meselelerde siyasi görüş ayrılıklarımızı bir tarafa bırakarak, 82 milyon hep birlikte hareket etmeliyiz. Biz ülkemizin yönetimine ve geleceğini kurtarmaya talibiz. Bizim partimizde din, dil ırk gibi ayırım asla olmayacak. 86 milyonu kucaklayacak eşit mesafede olacağız.” Dedi.

Ülkeyi eğitim ve üretimin kurtaracağını kaydeden Adalet Birlik Partisi (ABP) Genel Başkanı İrfan Uzun, “En büyük sorunlarımız, ekonomi, adalet, eğitim. Bizde çözümü hazır. Ülkemizin tüm dinamikleri yerinden oynadı. Ülkenin büyük çoğunluğu asgari ücretle yaşamaya, emekli açlığa, gençlik işsizliğe mahkum edildi. Biz, şu anki başkanlık sistemine de karşıyız. Bunları tek adam yönetimi yaptı. Bunlar Cumhurbaşkanlığı sisteminin başarısız olduğunun göstergesidir. İktidara geldikten sonra demokratik parlamenter sisteme geçeceğiz ve Cumhurbaşkanı olduğum gün partimden istifa edeceğim. İktidarımızda doğruyu yazabilen gösterebilen özgür bir medya oluşmasını sağlayacağız.” Diye konuştu.

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